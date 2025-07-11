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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за неделю

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» за неделю составили более 3040 военнослужащих и 16 боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.