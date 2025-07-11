«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету «Нептун», 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников противника, сообщило Минобороны РФ.