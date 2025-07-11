Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету «Нептун», 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников противника, сообщило Минобороны РФ.