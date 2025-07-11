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Силы ПВО уничтожили 1988 дронов ВСУ за неделю

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российская противовоздушная обороны уничтожила за неделю украинскую ракету «Нептун», 35 управляемых авиационных бомб, шесть снарядов HIMARS и 1988 беспилотников противника, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.