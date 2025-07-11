Три часа воздушной опасности. Что известно о ситуации в Ленобласти и Пулково

За это время жители области и Петербурга успели столкнуться со сбоями в работе мобильной связи, а сотни авиапассажиров — в задержками рейсов. Рассказываем, как это было и что сейчас происходит в Пулково.
Режим воздушной опасности и отключение связи.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима воздушной опасности в 6:58 и предупредил, что «возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета».
Петербургский комитет по информатизации и связи сообщил о возможном «ухудшении качества мобильного интернета и связи» около половины девятого. В это время читатели «Фонтанки» уже стали активно писать, что у них не работает мобильный интернет. Жалобы поступали из Красносельского, Фрунзенского, Московского, а затем и Адмиралтейского районов.
В 9:54 Дрозденко сообщил, что режим воздушной опасности сохраняется в западных районах Ленинградской области, а в 10:23 — что он снят на всей территории области.
Некоторые петербуржцы получили предупреждение в виде СМС, но уже поздно утром.
Сколько было закрыто небо над Пулково.
В 7:37 представитель Росавиации Артём Кореняко в своем канале проинформировал, что в Пулково для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ограничения продлились чуть более двух часов — до 9:38. При этом с 8:45 прием и выпуск воздушных судов осуществлялся по временной схеме.
За период действия ограничений были задержаны 29 рейсов. Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы: в Москву и Архангельск.
Что происходит в Пулково из-за ограничений полетов.
Работа аэропорта постепенно налаживается, но ожидающих пассажиров все еще много. Среди них оказалась корреспондентка «Фонтанки». Ей пришлось ждать прибывающего пассажира из Уфы около четырех с половиной часов. В аэропорту все это время было спокойно. В какой-то момент информация на табло отображалась не в полном объеме, и людей просили следить за звуковыми сообщениями. Рейсы отменяли и откладывали. После возобновления работы пассажиры встали в очереди на переоформление.
Тем, кто получил автоматическое уведомление о перерегистрации, в какой-то момент объявили, что переоформление на более раннее время невозможно, и надо следить за информацией на сайте в отделе бронирования. На регистрацию стояли очень плотно.
При этом мобильный интернет в аэропорту в какой-то момент работать перестал, выйти через вай-фай тоже было сложно, ловило только местами на третьем этаже. Ожидающие пассажиры расположились кто где. Псковским спортсменам повезло занять стулья у кафе.
В 12:15 на онлайн-табло Пулково все ещё много задержанных рейсов, на два самолета идёт посадка.
Постепенно прибывают задержанные рейсы.
А что с беспилотниками?
Информации о БПЛА в Ленинградской области не сообщали ни губернатор Александр Дрозденко, ни Минобороны.
В утреннем отчете МО о ночных атаках перечислялись 11 регионов, в том числе Московский (там за ночь перехватили 11 беспилотников). Затем Минобороны сообщило, что с 10:40 до 10:50 уничтожены три БПЛА над Брянской областью и один над Крымом.
С начала дня в результате атак два человека погибли и два пострадали в Липецкой и Тульской областях, одна женщина скончалась в Шебекино. В Курской области ранены четверо. В Таганроге обломки БПЛА упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Из других регионов информации и серьезных последствиях не поступало.
В Петербурге такое ограничения не впервые.
В минувшие выходные Петербург и Ленинградская область жили в условиях ограничений из-за атак БПЛА. С 4 по 6 июля пять раз закрывали небо над Пулково. По сообщениям губернатора области Александра Дрозденко, беспилотники сбивали над Гатчинским, Тосненским, Киришским, Лужским районами. Были введены СМС-оповещения о БПЛА.