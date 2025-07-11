Три часа воздушной опасности. Что известно о ситуации в Ленобласти и Пулково

Работа аэропорта постепенно налаживается, но ожидающих пассажиров все еще много. Среди них оказалась корреспондентка «Фонтанки». Ей пришлось ждать прибывающего пассажира из Уфы около четырех с половиной часов. В аэропорту все это время было спокойно. В какой-то момент информация на табло отображалась не в полном объеме, и людей просили следить за звуковыми сообщениями. Рейсы отменяли и откладывали. После возобновления работы пассажиры встали в очереди на переоформление.