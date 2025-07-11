Еще три беспилотника сбиты над Крымом — Минобороны

«11 июля в период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Брянской области и три БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
В период с 10.40 мск до 10.50 мск также был уничтожен дрон над Крымом.
В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 — над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов — над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА — над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника — над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.