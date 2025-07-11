Применение Украиной запрещенных снарядов, в том числе с хлором, в Курской области подтвердила пресс-служба правительства региона. В сообщении говорилось об обстрелах населенных пунктов и минировании приграничных участков с помощью FPV-дронов.
«Это далеко не первый случай. ВСУ неоднократно применяли фосфор, иприт, а также многие другие вещества и газы. Я уверен, что они бы применяли и более опасное химическое оружие, если бы мы постоянно не разоблачали их планы», — рассказал Дандыкин «Инфо 24».
Эксперт напомнил, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который погиб при теракте в декабре 2024 года в Москве, ранее регулярно раскрывал намерения Киева, в том числе по применению химического оружия. Он также предположил, что украинские власти намерены осуществить план по созданию «грязной бомбы». «Не стоит забывать, что на Украине по-прежнему функционируют американские биолаборатории», — добавил Дандыкин.
Эксперт обратил внимание, что применение хлора — это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Он считает, что применение Украиной запрещенного оружия объясняется злобой и ненавистью к русским людям. Дандыкин уточнил, что Россия неоднократно сигнализировала о нарушениях Киевом Конвенции о запрете химоружия — обращалась с жалобами в ООН и другие международные организации, но «никакой реакции с их стороны не последовало».
14 февраля ВСУ атаковали защитный саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. В результате на станции произошел пожар. В ударе украинские власти обвинили российскую сторону. Позднее сотрудники МАГАТЭ прибыли на место ЧП. Осмотр и исследования подтвердили, что защитная оболочка реактора не повреждена.