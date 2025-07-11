Эксперт рассказал, почему ВСУ перешли к применению хлора

«Это далеко не первый случай. ВСУ неоднократно применяли фосфор, иприт, а также многие другие вещества и газы. Я уверен, что они бы применяли и более опасное химическое оружие, если бы мы постоянно не разоблачали их планы», — рассказал Дандыкин «Инфо 24».