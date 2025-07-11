Алексей Текслер стал наставником для южноуральского бойца СВО

Напомним, в регионе продолжается реализация программы «Герои Южного Урала», в рамках которой наши земляки, прошедшие СВО, получают новые знания, которые в будущем позволят найти себя в органах власти или других структурах. К каждому из участников курса приставляют тренера-путеводителя — наставника. Как ранее и обещал, Алексей Текслер присоединился к программе и взял подопечного, о чём сообщил в социальных сетях. Губернатор выражает надежду, что по окончанию обучения бойцы усилят кадровый резерв области и продолжат трудиться на благо страны, региона и сограждан.