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Главное из брифинга Минобороны 5 — 11 июля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 5 по 11 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины

С 5 по 11 июля ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК и объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие их работу;
  • военные аэродромы;
  • места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров;
  • арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества;
  • территориальные центры комплектования ВСУ;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила шесть населенных пунктов

В Сумской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловка.

В ДНР группировка войск «Запад» вытеснила противника из населенного пункта Зеленая Долина, бойцы «Востока» заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.

В Харьковской области бойцы «Запада» освободили населенный пункт Соболевка.

В Днепропетровской области подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Дачное.

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 11 бригадам, четырем штурмовым полкам, батальону беспилотных систем ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад, штурмовой полк и пограничный отряд погранслужбы Украины.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 260 человек. Также ВСУ лишились танка, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.

Украинская сторона потеряла более 1 550 бойцов, шесть боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли выгодные позиции

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 12 бригадам противника.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 080 бойцов, три танка, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Центр» продвинулась в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и двум штурмовым полкам противника.

ВСУ потеряли порядка 3 040 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

Группировка «Восток» атакует ВСУ в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение девяти бригадам и полку беспилотных систем ВСУ.

«Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Днепра» противостоят формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 35 управляемых авиационных бомб;
  • 1 988 БПЛА самолетного типа.

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