ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК и объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие их работу;
- военные аэродромы;
- места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров;
- арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества;
- территориальные центры комплектования ВСУ;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила шесть населенных пунктов
В Сумской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Бессаловка.
В ДНР группировка войск «Запад» вытеснила противника из населенного пункта Зеленая Долина, бойцы «Востока» заняли населенные пункты Поддубное и Толстой.
В Харьковской области бойцы «Запада» освободили населенный пункт Соболевка.
В Днепропетровской области подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Дачное.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 11 бригадам, четырем штурмовым полкам, батальону беспилотных систем ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали шесть бригад, штурмовой полк и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 260 человек. Также ВСУ лишились танка, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, пяти станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.
Украинская сторона потеряла более 1 550 бойцов, шесть боевых бронированных машин, 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли выгодные позиции
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 12 бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 080 бойцов, три танка, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» продвинулась в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и двум штурмовым полкам противника.
ВСУ потеряли порядка 3 040 боевиков, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.
Группировка «Восток» атакует ВСУ в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение девяти бригадам и полку беспилотных систем ВСУ.
«Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» противостоят формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 35 управляемых авиационных бомб;
- 1 988 БПЛА самолетного типа.