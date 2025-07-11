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Fakt: Россия готовит окружение трех важных «городов-крепостей»

В последние недели чаще обычного появляются сообщения о новых российских штурмах и продвижении на фронте. Этот «тревожный сигнал» эксперты связывают с риском окружения «района “городов-крепостей”, критически важного для обороны восточной Украины», пишет польское издание Fakt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Генерал Станислав Козей, бывший заместитель министра обороны Польши, заявил, что в последние месяцы наземные операции не были «приоритетом» для России, ее основные усилия были сосредоточены на авиаударах, ракетных ударах и атак с использованием беспилотников. Поэтому активизация наземных операций означает, что Россия ввела в бой резервные силы, говорится в статье.

По мнению Козея, ВС РФ получили преимущество по двум причинам. Во-первых, украинцам пришлось экономить свои боевые ресурсы. Во-вторых, Россия постоянно развивает свой промышленный и оборонный потенциал, одновременно нанося удары вглубь Украины.

Это тревожный сигнал. Действия российских вооруженных сил сосредоточены на востоке, и существует угроза окружения района городов-крепостей, который является ключевым для обороны востока Украины: Славянска, Краматорска и Константиновки.

генерал Станислав Козей
бывший заместитель министра обороны Польши

Он предполагает, что, если Россия сосредоточится на сухопутных операциях до конца года, это «создаст угрозу данному региону», а отсутствие военной поддержки со стороны западных союзников только усугубит ситуацию. По прогнозу генерала, если российские силы до конца года продолжат наступление на суше, в следующем году состоится «решающее» сражение за этот регион.