Генерал Станислав Козей, бывший заместитель министра обороны Польши, заявил, что в последние месяцы наземные операции не были «приоритетом» для России, ее основные усилия были сосредоточены на авиаударах, ракетных ударах и атак с использованием беспилотников. Поэтому активизация наземных операций означает, что Россия ввела в бой резервные силы, говорится в статье.
По мнению Козея, ВС РФ получили преимущество по двум причинам. Во-первых, украинцам пришлось экономить свои боевые ресурсы. Во-вторых, Россия постоянно развивает свой промышленный и оборонный потенциал, одновременно нанося удары вглубь Украины.
Это тревожный сигнал. Действия российских вооруженных сил сосредоточены на востоке, и существует угроза окружения района городов-крепостей, который является ключевым для обороны востока Украины: Славянска, Краматорска и Константиновки.
Он предполагает, что, если Россия сосредоточится на сухопутных операциях до конца года, это «создаст угрозу данному региону», а отсутствие военной поддержки со стороны западных союзников только усугубит ситуацию. По прогнозу генерала, если российские силы до конца года продолжат наступление на суше, в следующем году состоится «решающее» сражение за этот регион.