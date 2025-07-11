Fakt: Россия готовит окружение трех важных «городов-крепостей»

Он предполагает, что, если Россия сосредоточится на сухопутных операциях до конца года, это «создаст угрозу данному региону», а отсутствие военной поддержки со стороны западных союзников только усугубит ситуацию. По прогнозу генерала, если российские силы до конца года продолжат наступление на суше, в следующем году состоится «решающее» сражение за этот регион.