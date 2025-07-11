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Сутки продержался режим атаки дронов над Воронежской областью

К счастью, обошлось без последствий на земле.

Накануне, 10 июля, в 13:21 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим отменили лишь через сутки — сегодня, 11 июля, в 14:01.

К счастью, обошлось без последствий. Ни губернатор Александр Гусев, ни Минобороны РФ не сообщали о сбитых дронах.

Суммарно же минувшей ночью над 11-ю регионами нашей страны и одним морем, по данным Минобороны РФ, уничтожили155 вражеских беспилотников.

Напомним, что региональные власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.

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