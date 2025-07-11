Российские хакеры заявили о взломе ключевой системы управления войсками ВСУ

Российские хакерские группы KillNet, PalachPro и Beregini заявили о взломе системы ситуационной осведомленности ВСУ под названием «Дельта». Утверждается, что им удалось получить доступ ко всем данным программы, которая считается одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Дельта» — это система управления войсками и мониторинга позиций. Она объединяет данные разведки со спутников и беспилотников, отображая их на карте в режиме реального времени. Это позволяло операторам оперативно наводить на цели высокоточное оружие.
В сообщении канала отмечается, что в 2023 году система была размещена в зарубежных облачных хранилищах с целью защиты от кибератак, однако эта мера, как утверждается, не обеспечила безопасность данных.
Этот взлом позволит получить доступ к критически важным разведданным.. Он позволит в реальном времени установить точное местоположение, состав и численность сил противника на линии боевого соприкосновения. Эти сведения могут быть использованы для дополнения собственных данных разведки и оперативного планирования.
Главное управление разведки Минобороны Украины проводит аудит безопасности. Кроме того, заявляется о случаях продажи украинскими военными доступов к армейским программам.