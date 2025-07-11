Военный эксперт рассказал о подготовке масштабного наступления ВСУ

«Украинская армия как следует запаслась западным оружием и боеприпасами и теперь ждет прибытия 49 американских танков Abrams из Австралии. Также о готовящемся наступлении свидетельствует недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил о планах украинских войск восстановить позиции на территории России», — сообщил эксперт.
Дандыкин отметил, что ВСУ планируют начать масштабное наступление по нескольким направлениям. Однако, по его оценке, на практике планы ВСУ не увенчаются успехом, поскольку российские военные готовы к такому сценарию и дадут достойный ответ врагу.
Эксперт предположил, что для наступления противник выберет Сумскую и Белгородскую области. Также есть вероятность, что усилится давление со стороны ВСУ в направлении Красноармейска и на других участках фронта в ДНР.
«Но проблема заключается в том, что 50 тысяч человек и сотни единиц бронетехники невозможно скрытно перебросить, поэтому дойдут ли они до передовой — это большой вопрос. Как бы там ни было, повторить сценарий 2024 года у них не получится», — отметил Дандыкин.
Ранее о подготовке Киевом 50-тысячного резерва военных рассказывал координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он отмечал, что склады ВСУ уже давно заполнены западным оружием и в ближайшее время Украина ожидает прибытия бронетехники из США.
8 июля главком ВСУ Александр Сырский участвовал в заседании ставки под руководством президента Украины Владимира Зеленского. По итогам совещания Сырский сообщил о планах по восстановлению позиций в приграничных с Россией регионах. Кроме того, он упомянул о задачах, поставленных перед бойцами ВСУ по обороне на Красноармейском и Новопавловском направлениях.