Военный эксперт рассказал о подготовке масштабного наступления ВСУ

«Но проблема заключается в том, что 50 тысяч человек и сотни единиц бронетехники невозможно скрытно перебросить, поэтому дойдут ли они до передовой — это большой вопрос. Как бы там ни было, повторить сценарий 2024 года у них не получится», — отметил Дандыкин.