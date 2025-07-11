Губернатор Херсонской области заявил об обрушении дома в Алешках после удара ВСУ

В городе Алешки Херсонской области обрушился пятиэтажный жилой дом, под завалами находятся люди. ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо сообщает, что причиной стал авиаудар со стороны Вооруженных сил Украины.
По словам Сальдо, в результате удара «пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители». Он также добавил, что на место происшествия направлены оперативные службы для проведения спасательных работ.
Украинские дроны мешают спасателям работать на месте обрушения пятиэтажки в Алешках.
«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб… пытаясь атаковать их с дронов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко.
Уточнить данные о пострадавших и степени повреждения дома сейчас невозможно из-за атак и отсутствия связи в городе. По предварительным данным, удар по двухподъездному дому произошел около 16:00 мск.