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Губернатор Херсонской области заявил об обрушении дома в Алешках после удара ВСУ

В Херсонской области, в городе Алешки, после авиаудара со стороны Вооружённых сил Украины обрушился пятиэтажный жилой дом. По словам губернатора Владимира Сальдо, под завалами остаются мирные жители.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Алешки Херсонской области обрушился пятиэтажный жилой дом, под завалами находятся люди. ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимир Сальдо сообщает, что причиной стал авиаудар со стороны Вооруженных сил Украины.

По словам Сальдо, в результате удара «пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители». Он также добавил, что на место происшествия направлены оперативные службы для проведения спасательных работ.

Украинские дроны мешают спасателям работать на месте обрушения пятиэтажки в Алешках.

«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб… пытаясь атаковать их с дронов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко.

Уточнить данные о пострадавших и степени повреждения дома сейчас невозможно из-за атак и отсутствия связи в городе. По предварительным данным, удар по двухподъездному дому произошел около 16:00 мск.