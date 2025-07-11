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Украинские спецслужбы готовы слить России важные координаты: Киев задумал провокацию

ТАСС: украинские спецслужбы могут передать РФ координаты ВСУ для провокаций.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы Украины готовы передать российской разведке координаты одной из бригад ВСУ. Все для того, чтобы организовать провокации внутри собственной страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Как отмечает издание, подставить киевский режим готов 143-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Командование фактически бросило ее на великобурлукском направлении в Харьковской области. Поэтому теперь, видимо, украинские спецслужбы решили окончательно «избавиться» от проблемы.

«Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», — сказал неназванный собеседник ТАСС.

Тем временем киевский режим в очередной раз атаковал мирное население. В селе Алешки Харьковской области ВСУ ударили по жилой пятиэтажке, из-за чего здание буквально осыпалось. На данный момент под завалами, как отмечал губернатор региона Владимир Сальдо, остаются десятки людей. Однако украинские боевики стараются помешать спасателям подобраться к завалам.