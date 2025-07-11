Спецслужбы Украины готовы передать российской разведке координаты одной из бригад ВСУ. Все для того, чтобы организовать провокации внутри собственной страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, подставить киевский режим готов 143-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Командование фактически бросило ее на великобурлукском направлении в Харьковской области. Поэтому теперь, видимо, украинские спецслужбы решили окончательно «избавиться» от проблемы.
«Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», — сказал неназванный собеседник ТАСС.
Тем временем киевский режим в очередной раз атаковал мирное население. В селе Алешки Харьковской области ВСУ ударили по жилой пятиэтажке, из-за чего здание буквально осыпалось. На данный момент под завалами, как отмечал губернатор региона Владимир Сальдо, остаются десятки людей. Однако украинские боевики стараются помешать спасателям подобраться к завалам.