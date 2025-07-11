Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ начали применять сухую плазму крови, оказывая помощь раненым в зоне СВО

В Минобороны рассказали, что сухая плазма крови не требует особых условий хранения для использования на линии боевого соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России начали применять сухую плазму крови, оказывая первичную медпомощь раненым военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«При оказании первичной медицинской помощи специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови», — говорится в сообщении российского ведомства.

Соответствующий доклад об использовании сухой плазмы крови был направлен главе Минобороны РФ Андрею Белоусову. В ведомстве также подчеркнули, что лиофилизированная плазма имеет ряд преимуществ, включая простую транспортировку и отсутствие особых условий хранения.

Ранее KP.RU сообщал о массовом применении сухой плазмы в военных госпиталях РФ, что помогает нивелировать задержки при эвакуации раненных бойцов в зоне СВО.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше