ВС РФ начали применять сухую плазму крови, оказывая помощь раненым в зоне СВО

Вооруженные силы России начали применять сухую плазму крови, оказывая первичную медпомощь раненым военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«При оказании первичной медицинской помощи специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови», — говорится в сообщении российского ведомства.
Соответствующий доклад об использовании сухой плазмы крови был направлен главе Минобороны РФ Андрею Белоусову. В ведомстве также подчеркнули, что лиофилизированная плазма имеет ряд преимуществ, включая простую транспортировку и отсутствие особых условий хранения.
Ранее KP.RU сообщал о массовом применении сухой плазмы в военных госпиталях РФ, что помогает нивелировать задержки при эвакуации раненных бойцов в зоне СВО.