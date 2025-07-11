Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский совсем недавно заявил о продолжении процесса передачи родственникам погибших военных ВСУ их тел. Однако, как стало известно, на деле в Киеве все происходит совсем иначе. Семьи погибших украинских солдат не могут получить тела. Об этом сообщили в антифашистском подполье, цитирует РИА Новости.
Так, по словам источников, с такой проблемой на Украине сталкиваются часто. По имеющимся сведениям, Киев организовал масштабный срыв процесса передачи тел.
«Одной из родственниц погибшего вэсэушника киевские власти сообщили, что само тело ее погибшего на фронте родственника ей отдадут на захоронение не ранее чем через два года, тогда же начнут обсуждать с ней возможность какой бы то ни было выплаты финансовой компенсации», — поделились в подполье.
Российские бойцы также рассказывают о столкновении на поле боя с «неопытными» украинскими солдатами. По словам одного из военных ВС РФ, ВСУшники ведут себя странно. Это выражается в их действиях на территории Днепропетровской области.