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На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве вечером 11 июля вновь объявили воздушную тревогу.

Источник: Комсомольская правда

На территории ряда областей Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы опасности звучат, в том числе, в Киеве. Украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в столице.

Так, о новой серии ударов уведомили около 23:30. Сейчас в Киеве и области действует воздушная тревога. Последний раз взрывы гремели около 20:20 по Москве, рассказали в украинских СМИ.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения Украины.

Ранее стало известно об ударах ВС России по стратегическим объектам Украины. В их числе ВПК в Киеве. Групповой удар также нанесен по военному аэродрому.