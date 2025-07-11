На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

На территории ряда областей Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы опасности звучат, в том числе, в Киеве. Украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в столице.
Так, о новой серии ударов уведомили около 23:30. Сейчас в Киеве и области действует воздушная тревога. Последний раз взрывы гремели около 20:20 по Москве, рассказали в украинских СМИ.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения Украины.
Ранее стало известно об ударах ВС России по стратегическим объектам Украины. В их числе ВПК в Киеве. Групповой удар также нанесен по военному аэродрому.