Марочко сообщил о переходе села Юнаковка в Сумской области в серую зону

Российские войска продолжают активное наступление в Сумской области. В результате последних действий бойцам удалось вытеснить украинских солдат с ряда позиций в населенном пункте Юнаковка. Он перешел в «серую зону». Такими сведениями поделился военный эксперт Андрей Марочко, транслирует ТАСС.
По словам спикера, подразделения ВСУ оставили некоторые позиции в Юнаковке Сумской области из-за точных ударов ВС России. Сейчас под контролем украинских боевиков остается ряд высот на юго-западе и юго-востоке от населенного пункта, уточнил эксперт.
«Наши военнослужащие как раз работают на этой территории по зачистке местности и уничтожению вооружения и военной техники украинских боевиков на этих высотах. После уничтожения можно рывком продвигаться в южном направлении с данного участка», — сообщил Андрей Марочко.
Военный эксперт также уточнил, что российские военные всё чаще встречают в зоне ведения боевых действий иностранных наемников. По его словам, командование ВСУ отправило уроженцев минимум шести стран НАТО под Харьков.