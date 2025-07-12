Генерал Фройдинг заявил о поступлении оплаченных ФРГ ракет Киеву в конце июля

«Мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и МО Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы», — отметил Кристиан Фройдинг.