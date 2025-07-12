Генерал Фройдинг заявил о поступлении оплаченных ФРГ ракет Киеву в конце июля

Украинские боевики начнут применять дальнобойные ракеты, отправленные Германией. Поставки ожидаются к концу июля. Такими данными поделился глава специального штаба по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
Он добавил, что ситуация на поле боя для Украины стала «напряженной». Генерал-майор подчеркнул превосходство ВС России над ВСУ. Он указал на удерживание инициативы Москвой уже несколько недель.
«Мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и МО Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы», — отметил Кристиан Фройдинг.
Власти Украины уже заявили о возобновлении поставок зарубежного оружия. В их числе названа и американская помощь.