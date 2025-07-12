Марочко: село Юнаковка в Сумской области перешло в серую зону

ВСУ оставили часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области в результате ударов российских войск, и населённый пункт перешёл в серую зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Населённый пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — отметил он в своём Telegram-канале.
Вместе с тем, по словам эксперта, некоторые стратегические высоты на юго-западе и юго-востоке от села пока контролируются ВСУ. Марочко обратил внимание, что это затрудняет стремительное продвижение российских войск на указанном участке.
«Полностью занимать весь населённый пункт, не уничтожив украинских боевиков на этих высотах, крайне рискованно», — пояснил военный специалист.
Он уточнил, что ВС РФ сейчас зачищают технику и живую силу противника на этих высотах. Марочко добавил, что после уничтожения отрядов ВСУ российские подразделения смогут быстро начать продвижение в южном направлении.
Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин в беседе с aif.ru заявил, что ВС РФ движутся вперед и устанавливают буферную зону в Сумской области.