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В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Ночью 12 июля взрывы прогремели в Киеве, Луцке и Херсоне.

Источник: Комсомольская правда

Украинские СМИ сообщили о ряде взрывов, прогремевших в Киеве около 03:00 по Москве. Их слышали в разных частях столицы. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.

Кроме того, удары наносятся по Волынской области. Так, серия взрывов прозвучала в городе Луцк. Ранее оповещали об ударах по Херсону.

На данный момент воздушная тревога введена в Иваново-Франковской, Львовской, Черновецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской и ряде иных областей. Ракетную опасность отменили в Одесском регионе.

Украины, между тем, поблагодарили ВС России за точные удары по ТЦК. Особенно эмоционально высказались жители Одессы, негативно отзывающиеся о местных военкоматах. Стало известно об избиениях и пытках в украинских ТЦК.