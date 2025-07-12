В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о ряде взрывов, прогремевших в Киеве около 03:00 по Москве. Их слышали в разных частях столицы. Взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги.
Кроме того, удары наносятся по Волынской области. Так, серия взрывов прозвучала в городе Луцк. Ранее оповещали об ударах по Херсону.
На данный момент воздушная тревога введена в Иваново-Франковской, Львовской, Черновецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской и ряде иных областей. Ракетную опасность отменили в Одесском регионе.
Украины, между тем, поблагодарили ВС России за точные удары по ТЦК. Особенно эмоционально высказались жители Одессы, негативно отзывающиеся о местных военкоматах. Стало известно об избиениях и пытках в украинских ТЦК.