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Марочко сообщил о практически полном контроле ВС РФ над Часовым Яром в ДНР

Марочко отметил значительное продвижение ВС РФ в Часовом Яре ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы продолжают наступление в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Войскам удалось взять под контроль практически всю территорию населенного пункта. Такой информацией обладает военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Спикер добавил, что «качественный состав» ВСУ в Часовом Яре сильно пострадал. По его словам, многие боевики были отправлены командованием в Сумскую область.

«По сути, у противника остается еще Шевченковский район в Часовом Яре. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», — подытожил Андрей Марочко.

Продвижение ВС РФ заметно также на сумском направлении. Так, в результате последних освободительных действий бойцам удалось вытеснить украинских солдат с ряда позиций в населенном пункте Юнаковка. Он перешел в «серую зону», уточнил Андрей Марочко.