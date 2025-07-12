Марочко сообщил о практически полном контроле ВС РФ над Часовым Яром в ДНР

Продвижение ВС РФ заметно также на сумском направлении. Так, в результате последних освободительных действий бойцам удалось вытеснить украинских солдат с ряда позиций в населенном пункте Юнаковка. Он перешел в «серую зону», уточнил Андрей Марочко.