Су-35с выполнил боевое дежурство в интересах Южной группировки

«Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск “Южная” в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.