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Су-35с выполнил боевое дежурство в интересах Южной группировки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого истребителя Су-35с выполнил боевое дежурство в интересах Южной группировки, целью которого являлось прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиаии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Минпромторг

«Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск “Южная” в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.