Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью беспилотника «Орлан-10» вскрыли пункт управления беспилотниками противника, находившийся в заброшенной постройке.
«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Первый снаряд прилетает точно по цели, несколько минут на корректировку, снова залп, вторым выстрелом был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ вместе с расчетом», — говорится в сообщении.
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