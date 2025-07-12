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Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артиллерийский расчет группировки «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Артиллеристы из состава 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью беспилотника «Орлан-10» вскрыли пункт управления беспилотниками противника, находившийся в заброшенной постройке.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Первый снаряд прилетает точно по цели, несколько минут на корректировку, снова залп, вторым выстрелом был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ вместе с расчетом», — говорится в сообщении.

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