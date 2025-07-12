Артиллеристы «Востока» уничтожили до 20 человек личного состава ВСУ

Там отметили, что подразделения нанесли огневое поражение пункту временной дислокации в населенном пункте Воскресенка ДНР.
«Огонь по координатам, полученным от операторов разведывательных БПЛА, вели расчеты буксируемых пушек “Гиацинт-Б”. В результате удара военнослужащие уничтожили укрытия и до 20 человек личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.
В свою очередь операторы ударных дронов Восточной группировки уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ. «В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие выявили технику противника на южной окраине населенного пункта Карла Маркса и точным попаданием сожгли ее», — добавили в ведомстве.