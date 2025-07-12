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Артиллеристы «Востока» уничтожили до 20 человек личного состава ВСУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Восточной группировки ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив до 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что подразделения нанесли огневое поражение пункту временной дислокации в населенном пункте Воскресенка ДНР.

«Огонь по координатам, полученным от операторов разведывательных БПЛА, вели расчеты буксируемых пушек “Гиацинт-Б”. В результате удара военнослужащие уничтожили укрытия и до 20 человек личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В свою очередь операторы ударных дронов Восточной группировки уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ. «В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие выявили технику противника на южной окраине населенного пункта Карла Маркса и точным попаданием сожгли ее», — добавили в ведомстве.

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