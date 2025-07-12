Операторы БПЛА «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском

«Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что оператор беспилотника направил ударный дрон в район предположительного размещения огневой точки ВСУ. Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, миномет, замаскированный и скрытый в глубине густой лесополосы, был обнаружен и уничтожен ударом FPV-дрона.
После уничтожения огневой точки оператор получил целеуказание на поражение командного пункта ВСУ. В результате непродолжительного поиска цель была визуально обнаружена и поражена.