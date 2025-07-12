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Операторы БПЛА «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр” обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)», — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что оператор беспилотника направил ударный дрон в район предположительного размещения огневой точки ВСУ. Несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, миномет, замаскированный и скрытый в глубине густой лесополосы, был обнаружен и уничтожен ударом FPV-дрона.

После уничтожения огневой точки оператор получил целеуказание на поражение командного пункта ВСУ. В результате непродолжительного поиска цель была визуально обнаружена и поражена.

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