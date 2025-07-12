Подполье рассказало, по какому маршруту Киев получает оружие из-за рубежа

«Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остаётся порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — сказал собеседник агентства.
По словам подпольщиков, часто в качестве грузополучателя указывается Румыния, а не Украина. В порту имущество перегружается на железнодорожные составы.
«Через железнодорожную станцию Колосовка (село Токаревка, Николаевская область — ред.) доставляются в украинские части и подразделения», — пояснил подпольщик.
Он добавил, что этот маршрут уже известен ВС РФ и подвергался российским ударам.
«Ранее ВС России несколько раз пытались нарушить данный маршрут ударами по мосту в Затоке, но противник каждый раз его оперативно восстанавливает», — объяснил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.