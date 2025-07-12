Сотрудники украинских спецслужб ведут приготовления к организации провокаций внутри страны. Они заявили о готовности передать России информацию о местоположении одной из бригад ВСУ. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
Как оказалось, командование ВСУ оставило 143-ю отдельную механизированную бригаду в Харьковской области. Боевики находятся без контроля, выполняя ранее поставленные задачи на великобурлукском направлении, говорится в материале.
По словам собеседников агентства, работники украинских спецслужб изъявили желание передать российской разведке координаты позиций оставленной бригады. При этом не уточняется, как именно может произойти предоставление информации.
«Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», — заявили в силовых структурах РФ.
Российские бойцы, между тем, продолжают наступать в Сумской области. По сведениям военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ удалось оттеснить украинских солдат с ряда позиций. Они отступают в населенном пункте Юнаковка. Теперь, сообщил Андрей Марочко, село перешло в «серую зону». Сейчас под контролем украинских боевиков остается несколько стратегических высот на юго-западе и юго-востоке от населенного пункта, добавил военный эксперт.
Войска ВС России также выполняют боевые задачи в Часовом Яре Донецкой Народной Республики. Андрей Марочко рассказал о практически полном контроле РФ над территорией населенного пункта. Он также отметил, что «качественный состав» ВСУ в Часовом Яре прилично пострадал. Боевиков перенаправили на сумское направление.
На Украине также продолжают разбираться с пропавшими без вести солдатами ВСУ. Родственники погибших и пропавших военных стали винить командование бригад. Ситуация стоит особенно остро в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат, служивших в этом подразделении, осознали, что врагами народа являются командиры отряда. Матери даже обращаются с призывами о мести причастным к гибели или пропаже их сыновей.