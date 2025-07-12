На Украине также продолжают разбираться с пропавшими без вести солдатами ВСУ. Родственники погибших и пропавших военных стали винить командование бригад. Ситуация стоит особенно остро в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Родственники погибших и пропавших без вести украинских солдат, служивших в этом подразделении, осознали, что врагами народа являются командиры отряда. Матери даже обращаются с призывами о мести причастным к гибели или пропаже их сыновей.