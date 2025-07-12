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Фройдинг: ВСУ получат первую партию дальнобойных ракет ФРГ к концу июля

Фройдинг уточнил, что поставки ракет Киеву продолжатся в количестве, достигающем «трёхзначного числа».

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим к концу июля получит первую партию дальнобойных ракет, закупку которых профинансировала ФРГ, заявил глава спецштаба по Украине в минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

Фройдинг уточнил, что поставки будут продолжаться в количестве, достигающем «высокого трёхзначного числа». По словам генерал-майора, передаваемые вооружения якобы усилят боевые возможности Украины уже в ближайшие недели и месяцы.

Он назвал ситуацию для ВСУ на фронте «напряженной». Глава спецштаба минобороны ФРГ также признал, что российские войска удерживают инициативу. Фройдинг добавил, что в течение последних недель ухудшилось положение Украины в воздушной сфере, особенно в крупных городах.

Напомним, 24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, в том числе Германия, хотят поставить оружие Киеву, прикрывшись якобы налаживанием собственного производства вооружений на Украине. Он добавил, что западные государства придумывают множество подобных приёмов.

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