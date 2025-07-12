В Киеве состоялась церемония подписания сделки по дальнобойным системам, оплаченным Германией для ВСУ. Украина получит западное вооружение уже к концу июля. Такими данными поделился глава специальной группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире телеканала ZDF.
Он заявил, что Украину нужно вооружить системами, способными «проникать вглубь российской территории». В своей речи немецкий генерал-майор призвал отправлять Киеву ракеты для атак по «складам, командным пунктам, аэродромам и самолетам» РФ. Он подчеркнул, что Германия готова обеспечить ВСУ соответствующими средствами.
Генерал-майор также сообщил, что сотрудничество ФРГ с Украиной по вопросу дальнобойных ракет началось в мае. Уже спустя два месяца Германия заявила о готовности отправить системы.
«А затем Украина получит системы вооружения большой дальности в количестве, выражающемся трехзначным числом, и это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы», — поделился планами Кристиан Фройдинг.
О поставках Киеву рассказал также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил о новых договоренностях по этому вопросу. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет платить за вооружение для Украины. Теперь этим займутся союзники США по НАТО. По словам американского лидера, представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже поделился сведениями о возобновлении поставок. Бывший комик сообщил о новых пакетах помощи Запада, в том числе, США. Он также добавил, что Киев планирует продолжить работу с зарубежными партнерами. В их числе бывший комик назвал и американских деятелей. Например, Зеленский планирует продолжить работу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Китом Келлогом. Киевский главарь также указал на поступление неуказанных «политических сигналов высшего уровня». Причем достаточно «хороших». Каких именно — не уточняется.