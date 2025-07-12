В Германии заявили о готовности вооружить Украину для атак вглубь России: когда начнутся первые поставки ракет

О поставках Киеву рассказал также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он сообщил о новых договоренностях по этому вопросу. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет платить за вооружение для Украины. Теперь этим займутся союзники США по НАТО. По словам американского лидера, представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение.