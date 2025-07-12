Артиллеристы и операторы беспилотников Вооружённых сил Украины наносят удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады на великобурлукском направлении в Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, это может быть связано с потерей связи между украинскими подразделениями.
По данным собеседников агентства, военнослужащие ВСУ в районе населённых пунктов Меловое и Хатнее-Амбарное оказались брошены командованием. Украинские артиллеристы и операторы дронов наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на этом участке передовой.
Источники утверждают, что значительная часть боеприпасов попадает по скоплениям личного состава 143-й бригады, который хаотично перемещается между позициями. По их оценке, командование ВСУ фактически «похоронило» военнослужащих этого соединения.
К мирному населению украинские боевики относятся не лучше. Женщина из ЛНР рассказывала, как ВСУ расстреливали гражданских даже в тот момент, когда те шли в магазин за хлебом. Все происходило параллельно с продолжающимися бомбежками. Люди были вынуждены прятаться.