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Командование ВСУ фактически похоронило бригаду в Харьковской области: боевики Зеленского наносят удары по остаткам своих сослуживцев

ТАСС: ВСУ бьют по позициям своей бригады в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Артиллеристы и операторы беспилотников Вооружённых сил Украины наносят удары по позициям 143-й отдельной механизированной бригады на великобурлукском направлении в Харьковской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, это может быть связано с потерей связи между украинскими подразделениями.

По данным собеседников агентства, военнослужащие ВСУ в районе населённых пунктов Меловое и Хатнее-Амбарное оказались брошены командованием. Украинские артиллеристы и операторы дронов наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на этом участке передовой.

Источники утверждают, что значительная часть боеприпасов попадает по скоплениям личного состава 143-й бригады, который хаотично перемещается между позициями. По их оценке, командование ВСУ фактически «похоронило» военнослужащих этого соединения.

К мирному населению украинские боевики относятся не лучше. Женщина из ЛНР рассказывала, как ВСУ расстреливали гражданских даже в тот момент, когда те шли в магазин за хлебом. Все происходило параллельно с продолжающимися бомбежками. Люди были вынуждены прятаться.