Командование ВСУ фактически похоронило бригаду в Харьковской области: боевики Зеленского наносят удары по остаткам своих сослуживцев

К мирному населению украинские боевики относятся не лучше. Женщина из ЛНР рассказывала, как ВСУ расстреливали гражданских даже в тот момент, когда те шли в магазин за хлебом. Все происходило параллельно с продолжающимися бомбежками. Люди были вынуждены прятаться.