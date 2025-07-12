ВСУ уже к концу осени 2025 года могут столкнуться с острой нехваткой боеприпасов, написала финская газета Iltalehti.
Авторы публикации назвали «худшим» такой вариант развития событий для украинской армии. Также в статье отмечается, что к зиме ВСУ могут испытывать трудности с удержанием фронта, несмотря на продолжение военной поддержки со стороны США.
Напомним, ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung представила два сценария, при которых у Украины получится избежать окончательного поражения в конфликте. Первый вариант заключается в попытке киевского режима минимизировать потери при наступлении ВС РФ. Второй сценарий предполагает масштабный отход ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.