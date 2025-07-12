В Башкирии участникам СВО упростили процесс получения льгот

Важные изменения ждут военнослужащих из Башкирии, участвующих в специальной военной операции. Министерство обороны совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внедрили новую систему, которая значительно упростит процесс получения льгот для участников СВО и их семей.
Теперь военнослужащие смогут в считанные секунды подтверждать своё участие в операции через интернет, без необходимости собирать и предоставлять бумажные справки и документы. Это нововведение не только ускорит процесс получения федеральных и региональных льгот, но и сделает его более удобным и доступным.
Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность этой меры на недавнем совещании.
— Мы делаем еще один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот, — сказал министр обороны.
Это означает, что участники СВО смогут сосредоточиться на своих обязанностях, не отвлекаясь на бюрократические процедуры.
Министр цифрового развития Максут Шадаев добавил, что новая система готова к запуску, и время обработки данных сократится с четырёх дней до нескольких секунд.
Участники СВО и их семьи могут легко ознакомиться с полным перечнем льгот и мер социальной поддержки на специальном разделе портала госуслуг.