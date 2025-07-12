Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии участникам СВО упростили процесс получения льгот

В Башкирии военнослужащим на СВО ускорили процесс получения льгот.

Источник: Комсомольская правда

Важные изменения ждут военнослужащих из Башкирии, участвующих в специальной военной операции. Министерство обороны совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внедрили новую систему, которая значительно упростит процесс получения льгот для участников СВО и их семей.

Теперь военнослужащие смогут в считанные секунды подтверждать своё участие в операции через интернет, без необходимости собирать и предоставлять бумажные справки и документы. Это нововведение не только ускорит процесс получения федеральных и региональных льгот, но и сделает его более удобным и доступным.

Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность этой меры на недавнем совещании.

— Мы делаем еще один шаг в проводимой работе — запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот, — сказал министр обороны.

Это означает, что участники СВО смогут сосредоточиться на своих обязанностях, не отвлекаясь на бюрократические процедуры.

Министр цифрового развития Максут Шадаев добавил, что новая система готова к запуску, и время обработки данных сократится с четырёх дней до нескольких секунд.

Участники СВО и их семьи могут легко ознакомиться с полным перечнем льгот и мер социальной поддержки на специальном разделе портала госуслуг.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше