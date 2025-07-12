В Башкирии участникам СВО упростили процесс получения льгот

Теперь военнослужащие смогут в считанные секунды подтверждать своё участие в операции через интернет, без необходимости собирать и предоставлять бумажные справки и документы. Это нововведение не только ускорит процесс получения федеральных и региональных льгот, но и сделает его более удобным и доступным.