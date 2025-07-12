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Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

В ночь на 12 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 33 украинских дрона над семью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России за последнюю ночь успешно перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующие данные приводит Министерство обороны РФ.

Основная часть сбитых дронов была зафиксирована над Брянской областью — 16 единиц. Еще пять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым.

Над Ростовской областью ПВО сбила три БПЛА, над Курской — два. По одному беспилотнику уничтожено над Воронежской областью, Краснодарским краем и дополнительно над Черным морем.

Прежде Минобороны России опубликовало ролик, который довольно полно демонстрирует уничтожение практически всех видов вооружений и техники ВСУ. Подачки киевскому режиму горят одинаково хорошо: танки, бронемашины, беспилотники, аппаратные систем связи.

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