Системы противовоздушной обороны России за последнюю ночь успешно перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующие данные приводит Министерство обороны РФ.
Основная часть сбитых дронов была зафиксирована над Брянской областью — 16 единиц. Еще пять беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Республики Крым.
Над Ростовской областью ПВО сбила три БПЛА, над Курской — два. По одному беспилотнику уничтожено над Воронежской областью, Краснодарским краем и дополнительно над Черным морем.
Прежде Минобороны России опубликовало ролик, который довольно полно демонстрирует уничтожение практически всех видов вооружений и техники ВСУ. Подачки киевскому режиму горят одинаково хорошо: танки, бронемашины, беспилотники, аппаратные систем связи.