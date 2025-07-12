«К концу осени окажется на грани»: в Финляндии предсказали коллапс ВСУ из-за одного человека

ВСУ в зоне боевых действий пророчат очередные проблемы. Уже к концу осени 2025 года ВСУ может оказаться на грани дефицита боеприпасов из-за решения одного человека. Об этом заявил финский военный эксперт Эмиль Кастехельмен в беседе с изданием Iltalehti.
По его мнению, все дело в решение американского президента Дональда Трампа, который согласен поставлять Киеву только оборонительное оружие.
«В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов», — предсказывает эксперт. Кроме того, он убежден, что даже при желании европейских стран оказать помощь ВСУ, они не смогли бы заменить поставки оружия из США.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о новых договоренностях с союзниками по НАТО. Он подчеркнул, что теперь представители альянса будут закупать у Вашингтона оружие для Киева. В том числе, это может быть и наступательное вооружение, пишет портал Axios.