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Лавров: У России не было причин отказываться от помощи КНДР в спецоперации

Вопрос о дальнейшей помощи РФ в спецоперации решает сама КНДР, заявил Лавров.

Источник: Комсомольская правда

У России не было причин отказываться от помощи Корейской Народно-Демократической Республики в специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — подчеркнул он.

По словам главы дипведомства, Россия рассматривала предложение Ким Чен Ына о возможной помощи КНДР в ходе специальной военной операции, при этом конкретный формат сотрудничества определяет сам Пхеньян.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по всем острым проблемам. В том числе, в вопросе украинского кризиса. По его словам, «боевое товарищество» двух стран стоит очень и очень многого.

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