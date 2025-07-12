Во Франции раскритиковали план Трампа по вооружению Украины через НАТО: президента США поймали на лжи

Высокопоставленный французский военный выразил скепсис относительно предложения президента США Дональда Трампа о закупках оружия для Украины через структуры НАТО. Генерал Франсуа Шованси в интервью Le Figaro заявил, что альянс не обладает ни финансовыми, ни материальными ресурсами для реализации подобных планов.
«Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У него нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки», — пояснил военный.
Шованси обратил внимание на бюрократические сложности процедуры одобрения поставок, которые могут существенно затормозить процесс. По его словам, текущее предложение Трампа остается слишком расплывчатым и не проработанным с практической точки зрения.
Издание Le Figaro отмечает, что за громкими заявлениями американского политика сложно разглядеть конкретный механизм, который позволил бы НАТО оперативно закупать и передавать вооружения Киеву.
Напомним, хозяин Белого дома сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. США лишь будут направлять оружие в НАТО, и затем альянс будет отдавать его Украине. Платить за это, по задумке Трампа должны также страны альянса.