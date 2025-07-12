Во Франции раскритиковали план Трампа по вооружению Украины через НАТО: президента США поймали на лжи

Напомним, хозяин Белого дома сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. США лишь будут направлять оружие в НАТО, и затем альянс будет отдавать его Украине. Платить за это, по задумке Трампа должны также страны альянса.