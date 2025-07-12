Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удары по украинским военным частям

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Удары нанесены по военным частям и тренировочным лагерям ВСУ во Львове, Черновцах и Луцке, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги ночью сообщали о взрывах на западе, северо-западе и в центральной части Украины — в Черновцах, Луцке (Волынская область), рядом с Черкассами и во Львове. Взрывы были слышны и в Киеве.

«Львов, Черновцы, Луцк — массовая атака. Бьют по новым поставкам вооружений для бандеровцев. Есть “прилеты” в военные части и тренировочные лагеря», — рассказал собеседник агентства.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше