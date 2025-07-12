ВС России нанесли удары по украинским военным частям

Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги ночью сообщали о взрывах на западе, северо-западе и в центральной части Украины — в Черновцах, Луцке (Волынская область), рядом с Черкассами и во Львове. Взрывы были слышны и в Киеве.
«Львов, Черновцы, Луцк — массовая атака. Бьют по новым поставкам вооружений для бандеровцев. Есть “прилеты” в военные части и тренировочные лагеря», — рассказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.