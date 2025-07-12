В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

Гражданам рекомендуют отойти от окон и укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
Как писал «Ъ-Кубань», ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше