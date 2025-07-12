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В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Кубани была объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России около 10:40 12 июля.

Источник: Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют отойти от окон и укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Как писал «Ъ-Кубань», ночью 12 июля дежурные средства ПВО сбили над территорией Республики Крым четыре беспилотника и один БПЛА — в небе над Краснодарским краем.

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