Минобороны отчиталось об ударе по украинским ТЦК

Кроме того, вооруженные силы (ВС) нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Как сообщили в министерстве, все цели удара были достигнуты.
Ночью украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в этих городах, а также в некоторых других местностях. Так, ТСН писала, что несколько взрывов прогремело во Львове, Луцке Волынской области на северо-западе Украины, а также Черновцах.
Мэр Львова сообщал, что в результате взрывов повреждены несколько зданий. Он тогда рассказал, что в Железнодорожном районе горела крыша нежилого здания, «Страна» писала о возгорании на львовском заводе радиотехники «Электрон», который находится в этом районе.
О серии взрывов в Харькове сообщала «Суспільне». Мэр города Игорь Терехов сообщал, что удар в том числе пришелся по объекту критической инфраструктуры, также возник пожар на нескольких складских постройках.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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