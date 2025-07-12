Над Азовским морем сбили беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны успешно отразили очередной налет противника. В числе уничтоженных БПЛА один беспилотный летательный аппарат сбит над акваторией Азовского моря, сообщили в Министерстве обороны России.
Атака с воздуха, по данным военного ведомства, была отражена в период с 10:00 до 11:20. Кроме того, в этот промежуток времени четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Краснодарского края.
В ночь с субботы на воскресенье над территорией Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей были также успешно ликвидированы десять беспилотных летательных аппаратов.
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