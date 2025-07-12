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МЧС призвало жителей Татарстана сообщать об обнаружении БПЛА в воздухе

Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов обратился к жителям республики в связи с участившимися атаками беспилотников со стороны Украины.

Источник: РИА "Новости"

Он призвал татарстанцев сообщать об обнаружении БПЛА по телефону 112. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ГУ МЧС России по России.

В Татарстане уже введены новые меры безопасности. При обнаружении беспилотников, направляющихся в республику, на ее территории вводится режим «Беспилотная опасность».

Для информирования населения используются SMS-оповещения и мобильное приложение «МЧС России». В случае введения режима «Угроза атаки БПЛА», жители должны покинуть открытые участки улиц и найти убежище в подземных переходах, паркингах или ближайших зданиях, избегая окон.

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