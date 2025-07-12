Российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине вызвали хаос в рядах украинских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых ведомств.
По информации источника, при атаках российских войск на позиции ВСУ уничтожается важная документация, необходимая для предоставления льгот украинским военнослужащим. Это усиливает панику среди солдат, так как они теряют возможность оформить положенные выплаты.
Кроме того, силовики отмечают, что командование ВСУ использует ситуацию, чтобы дезинформировать родственников пропавших без вести. Им сообщают, что установить судьбу их близких невозможно из-за отсутствия данных.
Ранее стало известно, что жители Украины начали чаще передавать координаты ТЦК пророссийским подпольным группам. Это началось после серии точных ударов по таким объектам, рассказал представитель херсонского сопротивления. По его словам, после уничтожения нескольких центров поток информации от населения значительно вырос.