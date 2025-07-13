Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Две вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Уточняется, что всего было выпущено два боеприпаса. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
За предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.