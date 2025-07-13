Марочко: ВС РФ наносят удары по ВСУ в Купянске сразу с пяти направлений

Военный эксперт отметил, что в самом Купянске российские бойцы бьют по местам дислокации и скоплениям вооружения и военной техники противника. Однако говорить «о серьезном заходе» армии РФ в город преждевременно, подчеркнул Марочко. «На данный момент, к сожалению, у Киева еще есть возможность снабжать группировку украинских боевиков в Купянске, есть ряд более-менее безопасных путей логистики. И в принципе, украинские боевики сейчас довольно-таки серьезно укрепили сам населенный пункт. Поэтому лобовые атаки нецелесообразны со стороны Вооруженных сил РФ», — сообщил собеседник агентства.