ВС РФ успешно наносят удары в Купянске: атака идет сразу с пяти направлений

Эксперт уточнил, что в пределах Купянска российские войска наносят точечные удары по позициям размещения украинских сил, а также местам сосредоточения их вооружений и техники. Вместе с тем, Марочко подчеркнул, что утверждения о масштабном вхождении российских подразделений в город пока не соответствуют действительности.