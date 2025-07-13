ВС РФ успешно наносят удары в Купянске: атака идет сразу с пяти направлений

Российские войска, развивая наступление на двуреченском направлении, ведут атаки против украинской группировки в районе Купянска в Харьковская области, нанося удары одновременно с пяти оперативных направлений. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Касаемо населенного пункта Купянск. Мы развиваем успех с созданного двуреченского плацдарма. Здесь, по моей оценке, около пяти направлений удара наших войск. И мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — сообщил собеседник агентства.
Эксперт уточнил, что в пределах Купянска российские войска наносят точечные удары по позициям размещения украинских сил, а также местам сосредоточения их вооружений и техники. Вместе с тем, Марочко подчеркнул, что утверждения о масштабном вхождении российских подразделений в город пока не соответствуют действительности.
Накануне KP.RU писал, что подразделения Вооруженных сил Украины наносят удары по расположению собственной бригады в Харьковском регионе.