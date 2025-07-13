Марочко: войска России наносят удары по ВСУ в Купянске с пяти направлений

Российские войска на фоне своего успеха на Двуреченском плацдарме наносят удары по сразу с пяти направлений по группировке ВСУ в городе Купянске Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Здесь, по моей оценке, около пяти направлений удара наших войск. И мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — отметил он в своём Telegram-канале.
Марочко уточнил, что целями ударов российских военных в Купянске становятся места дислокации и скопления вооружений и военной техники ВСУ. Эксперт подчеркнул, что говорить «о серьезном заходе» ВС России в город пока рано.
Он пояснил, что у киевского режима ещё остаются пути снабжения украинских боевиков, которые укрепились в Купянске. Марочко добавил, что вследствие этого лобовые атаки на позиции ВСУ в указанном населённом пункте нецелесообразны.
Напомним, ранее в российских силовых структурах, информацию которых привёл ТАСС, сообщили, что подразделения украинской армии, которые были в срочном порядке передислоцированы в Харьковскую область, понесли значительные потери и были отведены из окрестностей района Мелового в Хатнее.