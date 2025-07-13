Марочко: войска России наносят удары по ВСУ в Купянске с пяти направлений

Напомним, ранее в российских силовых структурах, информацию которых привёл ТАСС, сообщили, что подразделения украинской армии, которые были в срочном порядке передислоцированы в Харьковскую область, понесли значительные потери и были отведены из окрестностей района Мелового в Хатнее.