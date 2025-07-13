Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области на 3 км

По словам Марочко, украинские инженерные службы активно минируют территории и возводят фортификационные сооружения, чтобы затруднить движение российских войск и техники. Однако, как отметил эксперт, продвижение в Днепропетровской области создает условия для более быстрого освобождения Донецкой Народной Республики.