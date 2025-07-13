Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области на 3 км

Российские войска продвинулись в Днепропетровской области Украины, прорвав оборону ВСУ почти на 3 километра. Киев экстренно усиливает укрепления и устанавливает минные заграждения, чтобы замедлить успехи ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, украинские инженерные службы активно минируют территории и возводят фортификационные сооружения, чтобы затруднить движение российских войск и техники. Однако, как отметил эксперт, продвижение в Днепропетровской области создает условия для более быстрого освобождения Донецкой Народной Республики.
При этом эксперт обратил внимание, что местный рельеф и другие факторы позволяют обходить укрепленные позиции ВСУ, расположенные на стратегических высотах в западной части ДНР.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области фиксируется всплеск объявлений о продаже недвижимости по заниженным ценам. Жители региона, обеспокоенные наступлением российских сил, спешно распродают жилье, некоторые даже предлагают обмен на автомобили. В большинстве объявлений подчеркивается срочность сделок.