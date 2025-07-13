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Брату погибшего в зоне СВО рядового Белова вручили Звезду Героя России

Звезду Героя России Павла Белова, погибшего на СВО, вручили его брату в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске состоялась церемония вручения медали «Золотая Звезда» родственникам участника спецоперации Павла Белова, удостоенного звания Героя России посмертно. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба, в мероприятии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Знак особого отличия — медаль “Золотая Звезда” и грамоту о присвоении звания начальник Иркутского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Михайлов передал брату Героя Борису Анатольевичу», — сказано в сообщении.

Напомним, что 21 февраля 2025 года Павел Белов героически погиб при выполнении боевой задачи на Двуреченском направлении. Возглавляемая им группа, находясь под постоянным обстрелом из минометов, артиллерии и подвергаясь атакам вражеских БПЛА, в течение четырех суток стойко удерживала позиции, успешно отражая многочисленные контратаки противника.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

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