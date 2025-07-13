В Челябинской области начнут субсидировать наставничество над участниками СВО

Соответствующую информацию опубликовало Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.
Наставничество помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться к работе и освоить профессиональные навыки. Работодателям компенсируют часть затрат на оплату труда наставников.
В ведомстве также озвучили размер выплат. Так, за одного наставника начисляют до 20388,73 рубля в месяц. Максимальная сумма компенсации за весь период — 61166,19 рубля на одного человека.
Заявки можно подать до 25 июля.