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ВСУ использовали немецкие мины в Курской области, рассказал сапер

Сапер Миронов: ВСУ использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения техники использовали ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

Он также отметил, что мины разбрасывались над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — рассказал он.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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